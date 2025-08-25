Nules instala un punto de atención especializada con protocolos para violencia de género, sumisión química y LGTBIfobia

Nules cuenta este año en sus fiestas patronales con un Punto PAVE pionero e innovador en la Comunitat Valenciana, con el que se quiere concienciar a la ciudadanía que es necesario el compromiso de todos y de todas para disfrutar de los espacios festivos con seguridad y libertad. Se trata de un punto de atención especializada para víctimas que aplica tres protocolos diferenciados para violencia de género, sumisión química y LGTBIfobia.

Así, este Punto PAVE está desarrollado por la Plataforma Autonómica LGTBI de la Comunitat Valenciana, y ofrece una atención homogénea pero flexible, adaptándola a las particularidades de cada caso, “gracias a esta victimología específica, se garantiza una respuesta personalizada y de mayor calidad, mejorando así la atención humana y el apoyo a las víctimas”, comenta la Concejal de Políticas de Igualdad, Gemma Carratalá.

Cuenta también con servicio de ambulancia, y tiene pulseras para los más pequeños y pequeñas para evitar que ningún niño ni niña se extravíe, la pulsera tiene un código para facilitar su localización, de modo que previamente los padres y madres deben facilitar al Punto PAVE un teléfono de contacto para localizarlos en el caso de que los y las menores no encuentren a sus progenitores.

El Punto PAVE se instalará en los actos festivos más multitudinarios como el Sopar de Germanor que tendrá lugar en la Avenida Marqués de Santa Cruz esta noche de lunes, un acto al que se prevé la asistencia de alrededor de 4.000 personas, y que, sin duda, es uno de los actos más multitudinarios de la programación festiva, y que contará también con orquesta y discomóvil.

Otro punto se instalará en el baile de disfraces que se celebrará el jueves 28 de agosto; y otro de los actos que contará también con Punto PAVE será el concierto de Efecto Pasillo el sábado 30 de agosto.