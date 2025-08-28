Nules celebra el segundo nacimiento de tortuga boba en sus playas y pide a la ciudadanía respetar el entorno.

El descubrimiento tuvo lugar en la noche del pasado martes, cuando M. Carmen González, gerente del chiringuito Lobbito Beach, se encontraba cenando y observó cómo un grupo de crías de tortuga se dirigía hacia el local. Con rapidez y responsabilidad, avisó inmediatamente a la Policía Local de Nules y al 112, quienes coordinaron el protocolo de actuación siguiendo las indicaciones de la Fundación Oceanográfico de València.

Este nacimiento supone ya el segundo registrado en la playa de Nules, y la Fundación Oceanográfico ha señalado que no se descarta la posibilidad de un tercer nido en esta misma zona.

La Concejal de Playas, M. José Esteban, está en contacto permanente con el Oceanográfico para conocer la evolución de las tortugas, y tiene programada una visita para comprobar de primera mano el estado de las tortugas nacidas en la costa de Nules.

Desde el Ayuntamiento de Nules se recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener la playa limpia y respetar el entorno natural, con el fin de que estas especies en peligro de extinción encuentren en el litoral un espacio seguro para anidar. En este sentido, se informa de que no se empleará maquinaria pesada en la orilla mientras exista la posibilidad de nuevos nacimientos.