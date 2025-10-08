9 D´OCTUBRE

Burriana y Nules suspenden los actos del Nou d´Octubre con motivo de la previsión de lluvia a partir del jueves

Ambas poblaciones suspenden los actos del 9 d´octubre por las previsiones de la llegada de la DANA Alice al sur de la provincia de Castellón a partir de este jueves. El objetivos de los ayuntamientos es posponer la fecha para las celebraciones en en otro momento

La Concejalía de Cultura de Burriana informa que quedan suspendidos todos los actos previstos para el próximo 9 de octubre, organizados con motivo de la conmemoración de la entrada del rey Jaume I en Valencia.

Esta decisión se adopta ante la previsión de lluvias intensas y persistentes anunciadas por la Agencia Estatal de Meteorología, que establece un 100% de probabilidad de precipitaciones durante la jornada. En consecuencia, y siguiendo el ejemplo de otros municipios como Castellón, que también han suspendido sus actos en la vía pública, esta concejalía considera prioritario garantizar la seguridad y el bienestar de todos los vecinos y vecinas.

La Concejalía de Cultura quiere subrayar que esta celebración no se cancela, sino que se pospone. En los próximos días se anunciará una nueva fecha para la realización de todos los actos previstos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Nules también ha informado de la suspensión de los actos por las previsiones meteorológicas. Cabe recordar que Nules celebra esta efemérides con una Procesión Cívica, en la cual participa la sociedad nulense, y que tiene lugar en la calle al acompañar a la Real Senyera que se traslada desde el Ayuntamiento hasta la avenida de Jaime I donde se hace el acto de homenaje al rey Jaime I al aire lire.

Nules se encuentra celebrando esta semana las fiestas patronales en honor en la Virgen de la Soledad, de forma que en relación con el resto de actos festivos, se está buscando diferentes alternativas que se anunciarán en las redes sociales del ayuntamiento atendiendo las previsiones de la AEMET de los próximos días.

