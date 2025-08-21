NULES

Nules arranca este viernes sus fiestas patronales en honor a San Bartomeu con el acto de la Cridà

Desde este viernes 22 y hasta el próximo domingo 31 de agosto Nules vivirá las fiestas patronales del mes de agosto con un programa de actos que arranca con la Cridà a cargo de la Reina de la Vila.

ondacero.es

Nules |

A partir de las 12.00 horas de este viernes 22 de agosto arrancará el pasacalle con charangas con la peñas en fiestas hasta llegar a la plaza Mayor, donde tendrá lugar la tradicional 'coetada' y la 'Cridà' de fiestas a cargo de las Reina de la Vila, Laura Gómez Recatalá, y sus damas, acompañados de la corporación municipal del ayuntamiento.

Durante la primera jornada festiva se inaugurará el mesón de la tapa en la plaza Fray Asensi Nebot con un tardeo de Rumba Sierra, y diferentes actuaciones musicales en otros espacios de la localidad como la discomóvvil de Kike GB y Sergio Bulau a la una de la mndrugada en la calle Mercat.

El municipio de Nules vivirá durante 10 días sus fiestas patronales con un programa de actos que también incluye actos tradicionales así como exhibiciones taurinas a lo largo de la toda la semana.

