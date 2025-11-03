Nules anuncia movilizaciones si la CHJ no atiende a la reivindicación de las obras del encauzamiento del barranco El Torrent

Tras veinte años de reivindicaciones ante la Confederación Hidrográfica del Júcar para que se desbloque el proyecto de encauzamiento del barranco el Torrent, el Alcalde de Nules, David García, anuncia movilizaciones si la CHJ no atiende sus solicitudes para tratar este asunto, “que es prioritario para salvar vidas en caso de una riada”, apunta David García.

Desde el pasado 7 de mayo el Ayuntamiento de Nules está esperando la contestación de la CHJ para reunirse con su presidente, Miguel Polo. El Alcalde explica que la última vez que lo recibió fue el pasado 20 de febrero, y que en esta reunión se acordó volver a reunirse en el mes de mayo para hacer seguimiento de las gestiones pendientes para desbloquear el proyecto.

Desde el Gabinete de Alcaldía se solicitó esta reunión en fecha 7 de mayo, y al no recibir contestación se volvió a solicitar el 8 de septiembre y de nuevo el 27 de octubre, sin respuesta tampoco por parte de la confederación tal y como ha informado el primer edil, es por eso que "vamos a insistir de nuevo para que el presidente de la CHJ nos atienda, y si no es así llevaremos a cabo acciones reivindicativas”, señala García.

Cabe recordar que hace más de 20 años Nules padeció un episodio importante de inundaciones en el casco urbano y término municipal que propició una destacada actuación en el barranco de la Serraleta, que ha impedido que en todos estos años se registraran situaciones similares, pero quedó pendiente la segunda fase correspondiente al encauzamiento del barranco al mar.

En relación con este proyecto, David García, explica que cuando asumió la Alcaldía en el año 2015 el primer expediente que pidió fue el relacionado con el encauzamiento del barranco, manteniendo muchas reuniones con el presidente de la CHJ para agilizar este proyecto para que pudiera ser una realidad lo antes posible pero Nules sigue igual que hace 20 años.