Nules acude a Fitur con su propuesta más ambiciosa al presentar tres novedades que cambiarán la visión y logística turística

El Ayuntamiento de Nules presentará un video promocional bajo el lema Siempre es buen momento para descubrir Nules, un spot que transmite el mensaje de que Nules no tiene temporada baja. Por otro lado, el consistorio presentará el nuevo y renovado logo de Turismo, que se proyecta como más limpio, directo y representativo que el actual.

Como gran novedad, se presentará una página web específica de Turismo y Patrimonio de Nules donde el visitante podrá saber qué ver en Nules, planificar y reservar su visita, conocer la oferta gastronómica del municipio y realizar visitas de forma autónoma gracias a la digitalización de sus 15 rutas patrimoniales.

La delegación que representa al Ayuntamiento de Nules en Fitur, este año presentará sus novedades en el stand de Pueblos Mágicos el miércoles. El jueves por la mañana el consistorio presentará en el stand de la Comunidad Valenciana todas sus novedades en rueda de prensa. Y el viernes tendrá lugar una rueda de prensa con otra de las novedades: la inclusión de Nules en la Red Española de Destinos por la Diversidad.

Cabe recordar que, en las últimas ediciones de Fitur, el Ayuntamiento de Nules siempre ha presentado alguna novedad y visión estratégica de su turismo como las mejoras turísticas en Mascarell, Nules como el pueblo de la Comunidad Valenciana con más fiestas protegidas, el yacimiento arqueológico de Benicató, o toda la oferta turística y patrimonial que los turistas pueden disfrutar en todo el término municipal de Nules.