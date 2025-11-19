La nueva campaña de bonos comerciales de Vila-real pasan de 50.000 a 200.000 euros

El Ayuntamiento de Vila-real impulsa una nueva edición de la campaña de bonos de comercio Vilabons, con el objetivo de reforzar el consumo local y apoyar al tejido comercial de la ciudad. El consistorio destinará 200.000 euros de subvención, el año pasado fueron 50.000, una inversión que supondrá una inyección económica superior a los 400.000 euros en el comercio de proximidad puesto que los importes de las compras pueden superar el valor bonificado.

La campaña, tanto para los comercios interesados como para la ciudadanía, estará en funcionamiento del 24 de noviembre al 8 de diciembre.

Pueden participar en la campaña los comercios de Vila-real con un máximo de 15 trabajadores y dados de alta en las agrupaciones 64 y 65 del IAE. Quedan excluidos de la campaña los estancos, máquinas de vending, farmacias, establecimientos de venta de vehículos y maquinaria, así como gasolineras.