Normalización Lingüística conmemora Nou d´Octubre con actividades para escolares y la ciudadanía

Los actos empezarán el lunes, 6 de octubre, con el tradicional Correllengua escolar, una iniciativa popular encabezada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) que recorrerá, durante tres días, los centros educativos del municipio con la flama, símbolo de la defensa de la lengua y la cultura valencianas y que contará con El cabàs de les paraules oblidades, un espectáculo de la compañía Paraules d’aire que combina teatro y animación para hacer reflexionar el alumnado sobre la riqueza del valenciano y la importancia de conservar el vocabulario.

El miércoles 8 de octubre, la flama atravesará las calles de la ciudad en una marcha cívica con el Grup de Dolçainers y Tabaleters El Trull, la Colla Gegantera de Vila-real y la compañía de teatro Paraules d’aire que acabará en la plaza Mayor donde la profesora e integrante de Famílies pel Valencià, Reyes Aymerich, leerá el manifiesto. Y a continuación tendrá lugar el espectáculo de animación El cabàs de les paraules oblidades.

Además, se han programado dos iniciativas de cine y teatro en valenciano para jóvenes. Así, el alumnado de 1.º de bachillerato de los institutos de Vila-real podrá disfrutar de la obra de teatro en valenciano L’abraçada dels cucs, de Cactus Teatro (Paula Llorens i Sergio Caballero), el 8 de octubre, a las 12.00 horas, en el Auditorio Municipal. Para el alumnado de secundaria, se ha organizado la proyección de la película L’àvia i el foraster, a los Cines Sucre, el 10 de octubre, a las 11.30 h

La última de las actividades previstas es la Plaça del Camacuc, sábado 25 de octubre, en la plaza Mayor, que incluye la presentación del libro Contes en valencià, de Júlia Cantavella; talleres y espacios de animación lectora y el concierto de Trobadorets, una jornada organizada por la ACPV con la colaboración de Normalización Lingüística.