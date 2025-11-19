ONDA

La Navidad en Onda tiene premios de hasta 900 euros con la IV edición del concurso de decoración navideña

El Ayuntamiento ha anunciado también la celebración del “Mercat de Nadal 2025”, que tendrá lugar los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre y en el que se invita a los comercios locales a participar.

Onda

El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha la IV edición del Concurso de Decoración Navideña de balcones, fachadas y jardines, una iniciativa que premia la creatividad de los vecinos y el embellecimiento urbano durante las fiestas. Las personas participantes podrán optar a premios económicos de hasta 700 euros en la categoría individual y hasta 900 euros en la categoría colectiva, dirigida a comunidades de vecinos y asociaciones de barrio.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de diciembre y se podrán tramitar a través de www.onda.es.

Iluminación de Navidad

El Ayuntamiento, a través del área de Fiestas y Tradiciones, ha reforzado este año la iluminación especial de Fira y Navidad, ampliando el alumbrado a 18 nuevas calles y plazas del municipio para aumentar la ambientación festiva y dinamizar el comercio y la actividad social. Además el consistorio ha incorporado nuevas figuras navideñas y elementos decorativos en 3D, como una estrella fugaz, una cesta floral iluminada, una bolsa dorada navideña o un photocall en forma de bola de Navidad, con el objetivo de crear espacios de atracción ciudadana para que las familias puedan disfrutar y fotografiarse.

Mercat de Nadal

El Ayuntamiento ha anunciado también la celebración del 'Mercat de Nadal 2025', que tendrá lugar los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre y en el que se invita a los comercios locales a participar.

El periodo de inscripción finaliza el 20 de noviembre de 2025, mediante solicitud telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

