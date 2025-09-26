TURISMO

Municipios de la provincia de Castellón conmemoran este fin de semana el Día Mundial del Turismo

Burriana y Alcora son dos de las localidades que van a sumarse a la conmemoración con diferentes actos y acciones en el ámbito turístico. La capital de l´Alcalaten abre las puertas del Museo de Cerámica y en la Nave de los Hornos de la Real Fábrica. La concejala de Turismo de Burriana, Noelia Peris, explica en Onda Cero Vila-real la programación prevista para el fin de semana, en el que se ha previsto un punto de información itinerante en la ermita de Santa Bárbara.

