Moncofa lanza una campaña informativa con consejos para la ciudadanía por el temporal

El Ayuntamiento de Moncofa ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a toda la ciudadanía con el objetivo de reforzar la seguridad y la prevención ante un temporal como el que ha llegado a la provincia ante la llegada de la temporada de lluvias. A través de material gráfico, el consistorio ha recopilado una serie de recomendaciones prácticas para saber cómo actuar antes, durante y después de episodios de fuertes precipitaciones, así como en caso de tormentas o inundaciones.

La campaña incluye consejos preventivos para preparar las viviendas, medidas de seguridad durante episodios de lluvias y tormentas, recomendaciones específicas para automovilistas y pautas de retorno a la normalidad una vez superada la emergencia. Entre otras indicaciones, se aconseja revisar y limpiar bajantes y canalizaciones, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua, evitar permanecer en zonas inundables, circular únicamente por carreteras principales y nunca difundir rumores o informaciones no contrastadas.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha recordado la población debe seguir las indicaciones de las autoridades competentes y en caso de necesidad llamar al teléfono 112. La campaña estará disponible en los canales oficiales del Ayuntamiento.