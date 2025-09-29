TEMPORAL MONCOFA

Moncofa lanza una campaña informativa con consejos para la ciudadanía por el temporal

Con motivo del temporal, el Ayuntamiento de Moncofa pone en marcha una campaña para dar la información necesaria a los ciudadanos para saber como actuar antes, durante y después de un temporal.

Moncofa

El sur de la provincia de Castellón sigue con aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas.
El Ayuntamiento de Moncofa ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a toda la ciudadanía con el objetivo de reforzar la seguridad y la prevención ante un temporal como el que ha llegado a la provincia ante la llegada de la temporada de lluvias. A través de material gráfico, el consistorio ha recopilado una serie de recomendaciones prácticas para saber cómo actuar antes, durante y después de episodios de fuertes precipitaciones, así como en caso de tormentas o inundaciones.

La campaña incluye consejos preventivos para preparar las viviendas, medidas de seguridad durante episodios de lluvias y tormentas, recomendaciones específicas para automovilistas y pautas de retorno a la normalidad una vez superada la emergencia. Entre otras indicaciones, se aconseja revisar y limpiar bajantes y canalizaciones, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua, evitar permanecer en zonas inundables, circular únicamente por carreteras principales y nunca difundir rumores o informaciones no contrastadas.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha recordado la población debe seguir las indicaciones de las autoridades competentes y en caso de necesidad llamar al teléfono 112. La campaña estará disponible en los canales oficiales del Ayuntamiento.

