ONDA

'Misión: Acoso Cero' busca ofrecer herramientas a los jóvenes que les permitan identificar el acoso y saber cómo actuar

El Ayuntamiento de Onda, ha decidido ampliar a enero y febrero 'Misión: Acoso Cero' en todos los colegios del municipio poniendo el foco en el ciberacoso, un entorno en el que el daño puede multiplicarse con rapidez. Con el inspector de la Policía Local de Onda, Diego Medina, hablamos de esta iniciativa, del papel del Agente Tutor y de donde están los riesgos con el usos de plataformas digitales y redes sociales.