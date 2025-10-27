En el marco de la Guerra Civil Española, Carmen Gil escribe 'Todos los Soles y los Mares' sobre las personas anónimas que salvaron vidas
'Todos los Soles y los Mares', una fascinante novela escrita por la vila-realense, Carmen Gil, que cuenta las historia de médicos y periodistas que abandonaron sus casas y sus vidas para salvar las de otros. La escritora nos descubre varios escenarios reales durante la guerra, que hoy en día siguen en pie como algunas de las villas del Voramar en Benicàssim, que fueron refugio de personal sanitario, e incluso habilitados como hospitales. Estas y otras curiosidades las puedes descubrir en este libro, de lectura amena y que mantiene expectante desde el inicio al lector. Escucha lo que nos cuenta Carmen en Onda Cero.