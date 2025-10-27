CON CARMEN GIL

En el marco de la Guerra Civil Española, Carmen Gil escribe 'Todos los Soles y los Mares' sobre las personas anónimas que salvaron vidas

'Todos los Soles y los Mares', una fascinante novela escrita por la vila-realense, Carmen Gil, que cuenta las historia de médicos y periodistas que abandonaron sus casas y sus vidas para salvar las de otros. La escritora nos descubre varios escenarios reales durante la guerra, que hoy en día siguen en pie como algunas de las villas del Voramar en Benicàssim, que fueron refugio de personal sanitario, e incluso habilitados como hospitales. Estas y otras curiosidades las puedes descubrir en este libro, de lectura amena y que mantiene expectante desde el inicio al lector. Escucha lo que nos cuenta Carmen en Onda Cero.

Alicia Llop

Vila-real |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer