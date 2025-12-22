La magia de la Navidad llega al Mercado Municipal de Almassora con la visita de Papá Noel

El Mercado Municipal de Almassora vivirá una mañana muy especial el próximo martes 24 de diciembre con la esperada visita de Papá Noel, una iniciativa organizada para acercar la magia de la Navidad a los más pequeños y, al mismo tiempo, apoyar y dinamizar el comercio de proximidad en unas fechas tan señaladas.

De 11:00 a 13:00 horas, Papá Noel recorrerá las instalaciones del Mercado Municipal, saludando a vecinos y vecinas, haciéndose fotografías con los niños y compartiendo momentos llenos de ilusión en un ambiente festivo y familiar. A las 12:00 horas se celebrará el sorteo de una gran cesta de Navidad entre todos los clientes que realicen sus compras en las diferentes paradas del mercado, como muestra de agradecimiento a la fidelidad de los consumidores y con el objetivo de fomentar el consumo en el comercio local.