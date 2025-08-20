La macrocena de Vecinos de las fiestas de Vila-real reunirá en la plaza de la Mayorazga de 2.600 personas

El sorteo de mesas y la entrega de tickets a las asociaciones de vecinos participantes se ha llevado a cabo esta semana. En total, se han puesto a disposición 2.600 tickets, que ya han sido repartidos entre las diferentes asociaciones de vecinos y que también se pueden adquirir en la Casa de la Fiesta, al precio simbólico de 1 euro. La cifra se mantiene en la línea del año pasado, cuando alrededor de 2.600 personas disfrutaron de una velada que se ha consolidado como emblema de hermandad y participación ciudadana.

Como en cada edición, los tickets incluyen la participación en un sorteo de regalos que se realizará durante la noche. Las mesas, que estarán ya preparadas para la ocasión, contarán con bebida a disposición de todos los asistentes.

La macrocena de vecinos y vecinas de Vila-real es una de las actividades más multitudinarias dentro de las fiestas, representando el espíritu de participación que caracteriza las fiestas, poniendo en valor el papel del vecindario y de las asociaciones en la dinamización social de la ciudad.