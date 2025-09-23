Con la llegada del otoño, Vila-real cierra la piscina del Termet con más de 50.000 accesos durante el verano.

La Concejalía de Deportes ha hecho balance de una temporada muy positiva, en la que se han registrado un total de 51.805 accesos. De estos, 34.747 corresponden a entradas o abonos, 4.971 a usuarios de clubes y 12.087 a socios y socias del Servicio Municipal de Deportes (SME). En lo que respecta específicamente a la venta de entradas y abonos, se han contabilizado 1.467 abonos de 10 usos y 15.119 entradas diarias, de las cuales un 52 % (7.975) se han vendido en línea, consolidando así la apuesta por la digitalización del servicio.

Del balance, la piscina destaca la importancia de las entradas diarias y bonos, que representan un 67 % del total, lo que refleja un uso intensivo por parte del público ocasional. La venta en línea representa más de la mitad de las entradas diarias, lo que consolida la digitalización del servicio.

Con esta ampliación de la temporada, el Ayuntamiento de Vila-real ha querido ofrecer a la ciudadanía un espacio de refugio climático y disfrute en plena naturaleza, valorando repetir la experiencia la próxima temporada.