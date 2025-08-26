Llega a Peñíscola la ruta gastronómica más refrescante del verano: Chanclas y Tapas

El próximo día 1 de septiembre comienza en Peñíscola la 18ª edición de la Ruta Gastronómica Chanclas y Tapas. Durante una semana, 14 bares, restaurantes y cafeterías de la ciudad ofrecerán a quienes los visiten 2 tapas a concurso, siendo 28 por tanto las propuestas culinarias que optan a premio. Las y los interesados en realizar la Ruta pueden recoger uno de los 20.000 folletos que se han preparado en cada uno de los 100 establecimientos participantes e ir, local por local, degustando y disfrutando cada tapa. Cuando hayan terminado la Ruta podrán acercarse a la Oficina Central de Información Turística donde, tras rellenar un pequeño formulario de calidad y valorar las tapas, se les entregará el regalo que les corresponda, junto con un par de chanclas. El precio de la tapa más la consumición es de 4 euros.

18 años de Chanclas y Tapas, una ruta exigente y singular

En las pasadas ediciones participaron una media de 12 locales cada año, los cuales sirvieron, de media, 600 tapas por edición; pasando de las 1.800 tapas servidas en 2006 (225 tapas por local y en la edición del 2019 se sirvieron 8.115 (901 tapas/local) siendo la media de tapas más alta de todas las ediciones. El año pasado se sirvieron 7.360 tapas con una media de 669 tapas por local. El éxito lo corroboran las encuestas de satisfacción, las cuales arrojan resultados excelentes durante los últimos 5 años: más del 90% de los clientes que realizan la ruta valoran la iniciativa como buena o muy buena.

Premios para los clientes que finalicen la ruta

Con premios a elegir para los participantes y chanclas gratis para todos hasta que finalicen las existencias.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Premios para los locales ganadores

500 euros para el ganador a la Mejor Tapa

500 euros para el ganador a la Mejor Atención al Cliente

Más información: www.chanclasytapas.com