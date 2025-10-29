FANTASY FEST

Llega a Castellón el primer Fantasy Fest para llenar de diversión el fin de semana en Moll de Costa del Grao

Héroes y Superheroínas, príncipes y princesas, el fantasy market, los desfiles fantásticos o exposiciones son algunas de las muchas actividades que están preparadas para el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre en el puetro de Castellón. Las actividades tendrán lugar en el edificio Moruno del Puerto de Castellón y en los diferentes espacios del edificio Moll de Costa del Grau de Castelló. Conoce más detalles con Ana Rosa Sanfeliu y Xim Górriz en Más de Uno Vila-real.