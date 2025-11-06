Lexus Castellón recibe el premio Kiwami al mejor concesionario español Lexus 2024

El encuentro, encabezado por Javier Arrando Prades, gerente de Lexus Castellón, contó con la presencia de invitados de excepción como Mar Pieltain, directora de Lexus España, también estuvo Isabel Járrega, directora de Experiencia al Cliente de Lexus España, y Roberto Bautista, tenista castellonense y embajador de Lexus España. También asistieron representantes institucionales del Ayuntamiento de Castellón, entre ellos el primer teniente de alcaldía, Sergio Toledo, quienes quisieron acompañar al equipo en esta jornada de celebración.

Durante el evento se destacó la importancia del trabajo en equipo, el compañerismo y la búsqueda constante de la excelencia, valores que identifican a la marca Lexus, así como el papel fundamental de cada profesional en el crecimiento y consolidación de Lexus Castellón como referente de calidad y atención al cliente.

La velada estuvo acompañada por una cuidada propuesta gastronómica del reconocido chef Miguel Barrera, del prestigioso restaurante Cal Paradís, poseedor de 2 estrellas Michelin y embajador de Lexus Castellón, quien ofreció una selección de elaboraciones de autor que deleitaron a todos los asistentes.

Con este acto, Lexus Castellón refuerza su compromiso con las personas que hacen posible cada día la experiencia Lexus: un equipo unido por la pasión, la innovación y la excelencia en el servicio.