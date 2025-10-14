ALCORA

L´Alcora Simfònica presenta el ciclo de otoño del Festival ARC Clàssica a partir del 17 de octubre

La pianista argentina, Luciana Cantisani, residente en València, ofrecerá el próximo viernes 17 de octubre a las 22:00 horas en el 'Saló Gòtic de l’Alcora' el recital “Desde el Agua”, dentro de la programación del Festival ARC Clàssica, en colaboración con ALTRASONS.

En este programa, Cantisani propone un viaje musical inspirado en el agua, elemento esencial y símbolo de movimiento, cambio y vida. A lo largo de la historia, el agua ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas de todas las disciplinas, y en esta ocasión se convierte en hilo conductor de un repertorio que fluye entre lo poético y lo simbólico.

El recital invita a descubrir cómo la música traduce la esencia del agua: su rumor en un arroyo, la calma de un lago, la fuerza de una tempestad o el brillo de una fuente. Cada obra evoca una de estas facetas, tejiendo un mosaico de imágenes y sensaciones que reflejan la diversidad emocional del universo acuático.

A través de su interpretación sensible y expresiva, Luciana Cantisani nos invita a sumergirnos en un universo líquido y sonoro, donde el fluir de la música transforma lo cotidiano en una experiencia poética.

Programa: Obras de Amy Beach, Claude Debussy, Franz Liszt, Anton Rubinstein, Cécile Chaminade, Erwin Schulhoff y Maurice Ravel.

