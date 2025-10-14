L´Alcora Simfònica presenta el ciclo de otoño del Festival ARC Clàssica a partir del 17 de octubre

En este programa, Cantisani propone un viaje musical inspirado en el agua, elemento esencial y símbolo de movimiento, cambio y vida. A lo largo de la historia, el agua ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas de todas las disciplinas, y en esta ocasión se convierte en hilo conductor de un repertorio que fluye entre lo poético y lo simbólico.

El recital invita a descubrir cómo la música traduce la esencia del agua: su rumor en un arroyo, la calma de un lago, la fuerza de una tempestad o el brillo de una fuente. Cada obra evoca una de estas facetas, tejiendo un mosaico de imágenes y sensaciones que reflejan la diversidad emocional del universo acuático.

A través de su interpretación sensible y expresiva, Luciana Cantisani nos invita a sumergirnos en un universo líquido y sonoro, donde el fluir de la música transforma lo cotidiano en una experiencia poética.

Programa: Obras de Amy Beach, Claude Debussy, Franz Liszt, Anton Rubinstein, Cécile Chaminade, Erwin Schulhoff y Maurice Ravel.