L’Alcora prepara un fin de semana intenso con la celebración de las ferias: Mussol, TresorAntic y Comerç Local

L’Alcora vivirá los días 11 y 12 de octubre un fin de semana repleto de actividades con la celebración de tres ferias que convertirán la localidad en un gran punto de encuentro para vecinos, visitantes y amantes del comercio, el coleccionismo y las tradiciones locales. Durante dos jornadas, l´Alcora acogerá la Fira del Comerç Local, la feria de antigüedades y coleccionismo Tresorantic y la ancestral Fira del Mussol, conformando una completa agenda que combina dinamización comercial, cultura y participación ciudadana.

Con el lema “Sempre al teu costat”, la cita con el comercio local mostrará la calidad y diversidad del comercio de proximidad a través de promociones, demostraciones y un ambiente festivo que invita a pasear y disfrutar en familia.

El sábado 11de octubre se celebrará TresorAntic, una feria dedicada a las antigüedades, el coleccionismo y los objetos vintage, organizada por la asociación Amics de la Numismàtica i el Col·leccionisme. La edición de este año volverá a ser solidaria, en beneficio de la Asociación para la Defensa de los Animales de l’Alcora.

Ubicada en el Camino Norte, junto a la Fira del Comerç, Tresorantic reunirá a expositores especializados que ofrecerán auténticos tesoros históricos, convirtiéndose en una cita imprescindible para coleccionistas y aficionados.

El domingo 12 de octubre, la Fira del Mussol tomará el protagonismo en la avenida Corts Valencianes. Esta feria cuenta con más de 180 años de historia. Su nombre proviene de los búhos (musssols en valenciano) utilizados en la modalidad de caza tradicional conocida como parany, muy arraigada en la localidad. Originariamente se centraba en la caza y el comercio de diferentes productos específicos (ropa, salazones, ganadería…), pero con el tiempo ha ido evolucionando en un mercado popular de un solo día, en el que se pueden encontrar gran variedad de productos, especialmente gastronómicos y artesanos. Así, aunque ha perdido su objetivo fundacional, actualmente es una de las jornadas más animadas y con mayor actividad comercial de la localidad.

Durante todo el día habrá castillos hinchables, talleres de manualidades y de creación de cabuts, una exposición de setas, exhibición de palomas deportivas y muestras ornitológicas y de caza tradicional. Por la tarde se celebrará una chocolatada popular y el desfile de la Colla Gegantera, en la que participarán los niños y niñas del taller de cabuts.

La feria se cerrará a las 19.00 h con el acto de clausura.