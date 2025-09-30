L’Alcora impulsa la candidatura de la Festa del Rotllo como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

El Pleno del Ayuntamiento de l’Alcora ha aprobado por unanimidad la solicitud a la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme para que esta emblemática celebración obtenga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico, un título que reforzaría su proyección cultural y turística en todo el territorio valenciano.

La propuesta se sustenta en la memoria elaborada por el concejal de Cultura y Turismo, Carlos Esteban, en la que se resalta la trayectoria y el valor patrimonial de una fiesta cuya antigüedad documentada se remonta a 1756. En ella se recuerda cómo, tras una fuerte sequía, fueron los niños quienes encabezaron una romería hasta la ermita de Sant Cristòfol, dando origen a un rito que sigue vivo y que en 2026 alcanzará los 270 años de historia.

La fiesta incluye también la participación de los ‘angelets’, niños y niñas vestidos con los tradicionales atuendos. Su presencia es una de las singularidades más queridas, puesto que simboliza la continuidad generacional y la implicación de la infancia en la conservación del patrimonio inmaterial.

La memoria incide en que la Festa del Rotllo es una celebración que combina tradición, patrimonio, música, gastronomía, religiosidad, naturaleza y participación popular. Además, cabe destacar que se trata de uno de los actos más importantes de la reconocida Semana Santa alcorina y uno de los más participativos del calendario festivo anual de la capital de l’Alcalatén.

El documento también subraya la implicación de los colectivos locales y pone en valor el respaldo institucional recibido de ayuntamientos de toda la Comunitat Valenciana, asociaciones culturales, federaciones de folklore y música tradicional, oficinas de turismo y entidades patrimoniales.

Otro de los apartados clave de la memoria es la repercusión mediática, con presencia creciente en medios escritos, digitales y audiovisuales, además de la gran difusión.