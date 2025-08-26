L’Alcora calienta motores para una de las grandes citas deportivas de las Fiestas del Cristo con la XXXVI Volta a Peu

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de l’Alcora con la colaboración de Pamesa Grupo Empresarial, dará comienzo a las 19.30 horas en la plaza España, punto de salida y llegada de todas las categorías.

La tarde comenzará con las carreras infantiles no competitivas, pensadas para que los más pequeños se inicien en el deporte y disfruten con un premio asegurado para todos los participantes. A partir de las 20.00 horas se disputarán las categorías de 8 a 13 años y, ya a las 21.00 horas, llegará la gran cita para jóvenes y adultos, con una distancia de 4.200 metros por el casco urbano.

La inscripción se realizará media hora antes de cada carrera, de forma gratuita, en la zona de salida correspondiente.