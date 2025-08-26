ALCORA

L’Alcora calienta motores para una de las grandes citas deportivas de las Fiestas del Cristo con la XXXVI Volta a Peu

La tradicional cita se celebrará este miércoles 27 de agosto, con salida y meta en la plaza España.

ondacero.es

Alcora |

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de l’Alcora con la colaboración de Pamesa Grupo Empresarial, dará comienzo a las 19.30 horas en la plaza España, punto de salida y llegada de todas las categorías.

La tarde comenzará con las carreras infantiles no competitivas, pensadas para que los más pequeños se inicien en el deporte y disfruten con un premio asegurado para todos los participantes. A partir de las 20.00 horas se disputarán las categorías de 8 a 13 años y, ya a las 21.00 horas, llegará la gran cita para jóvenes y adultos, con una distancia de 4.200 metros por el casco urbano.

La inscripción se realizará media hora antes de cada carrera, de forma gratuita, en la zona de salida correspondiente.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer