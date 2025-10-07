ALCORA

L’Alcora adapta su ordenanza para garantizar la gratuidad de las bodas civiles entre semana

La medida se impulsa tras la entrada en vigor de la ley que suprime la competencia de los jueces de paz para celebrar matrimonios civiles.

Madrid |

El Ayuntamiento de l’Alcora aprobará en el próximo Pleno la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la prestación de servicios por la celebración de matrimonios civiles con el objetivo de garantizar la gratuidad de las bodas celebradas de lunes a viernes.

La iniciativa se impulsa tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, por la que los jueces de paz dejan de tener competencia para celebrar matrimonios civiles.

Hasta ahora, muchas de estas ceremonias se realizaban en el Juzgado de Paz de forma gratuita. Con el nuevo marco legal, el equipo de Gobierno ha querido mantener ese servicio sin coste para la ciudadanía, permitiendo que las parejas puedan casarse sin tasas en el Ayuntamiento en los mismos días laborables.

