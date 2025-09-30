La Junta de Fiestas abre el plazo para la presentación de candidaturas a reina y damas de 2026

Desde el 1 de octubre y hasta el día 31 del mismo mes podrán presentarse las solicitudes, con el único requisito de ser mayores de 18 años.

Los formularios de inscripción pueden descargarse desde la página web del Ayuntamiento de Vila-real y se tienen que registrar a través de la sede electrónica municipal o de manera presencial al consistorio.

En la candidatura, además de los datos personales, se les pregunta por su vinculación con la ciudad, su historial en las fiestas, sus preferencias en los actos patronales o la participación en alguna entidad sociocultural de la ciudad, entre otras cuestiones.