VILA-REAL

La Junta de Fiestas abre el plazo para la presentación de candidaturas a reina y damas de 2026

La Junta de Fiestas ha abierto el plazo para que las jóvenes que deseen optar a ser reina o dama de la ciudad en el año 2026 puedan presentar su candidatura.

ondacero.es

Vila-real |

La Junta de Fiestas abre el plazo para la presentación de candidaturas a reina y damas de 2026
La Junta de Fiestas abre el plazo para la presentación de candidaturas a reina y damas de 2026 |

Desde el 1 de octubre y hasta el día 31 del mismo mes podrán presentarse las solicitudes, con el único requisito de ser mayores de 18 años.

Los formularios de inscripción pueden descargarse desde la página web del Ayuntamiento de Vila-real y se tienen que registrar a través de la sede electrónica municipal o de manera presencial al consistorio.

En la candidatura, además de los datos personales, se les pregunta por su vinculación con la ciudad, su historial en las fiestas, sus preferencias en los actos patronales o la participación en alguna entidad sociocultural de la ciudad, entre otras cuestiones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer