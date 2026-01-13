VILA-REAL

El José Soriano y el Ayuntamiento de Vila-real impulsan la Xarxa Educa para la mejora del bienestar emocional de los alumnos

Con el objetivo de reforzar los vínculos familiares, mejorar la comunicación entre personas adultas y los alumnos, y favorecer un entorno escolar saludable, nace Xarxa Educa, una iniciativa del CEIP José Soriano en colaboración con el Ayuntamiento de Vila-real. Elisa Marimon, técnica de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas y Beatriz Sales, orientadora del CEIP José Soriano, cuentan los detalles del proyecto en Onda Cero Vila-real.