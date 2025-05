Martes taurino en las fiestas de Vila-real con la reconocida ganadería gaditana de Torrestrella

La tarde taurina en Vila-real arrancará a las 17.30 horas con la entrada del cajón del toro de Torrestrella tirado por caballos. Astado patrocinado por la ACT Vila-real Taurina. A partir de las 18.00 horas se exhibirán por el recinto de la vila, este y otros dos, el segundo de la ganadería de Adelaida Rodríguez, patrocinado por la ACT Bou de Sant Pasqual y el tercero en exhibirse será un toro cerril del encierro del pasado sábado. Los dos primeros toros se embolarán esta noche a las 23.00 horas con dos emboladas en la c/ Josep Ramon Batalla, en el cruce con el Raval de Carme. La tercera embolada en el cruce del Raval de Carme, c/ Molí y c/ Betxí, a cargo de Emboladors Els David's.

A partir de las 17:00 h de esta tarde en la feria de atracciones, instalada en la c/ Cardenal Tarancón, junto al jardín de Jaume I, día popular, todas las atracciones a precios reducidos, gracias a la Asociación de Atracciones de Feria de Vila-real (AFEVIL).

23:30 h Noche de humor El martes 13 de mayo cierra con humor la noche festiva en Vila-real con Óscar Tramoyeres y Jesús Manzano, en la plaza Mayor a las 23:30 horas de la noche.

Consulta aquí el programa de fiestas de Vila-real programa de fiestas de Vila-real