El grupo benicense Farlise presenta nuevo trabajo el domingo en el teatro El Raval de Castellón
Con una apuesta pop-instrumental, el grupo 'Farlise' de Benicàssim presenta en la capital de la Plana su nuevo trabajo. Charlamos en Más de Uno con el guitarrista. Juan Carlos Tomás, sobre el nuevo trabajo compuesto por temas instrumentales, que junto a una cuidada puesta en escena, se adentran en su primera experiencia musical de este estilo. El concierto está previsto en el teatro El Raval, el domingo 5 de octubre a las 20h de la tarde.