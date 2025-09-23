La Generalitat Valenciana ha comenzado esta semana las obras para suprimir la depuradora de Vora Riu.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que ha comenzado esta semana las importantes obras de canalización de la depuradora de Vora Riu a las que ha destinado más de 2,2 millones de euros, como avanzó ya el conseller Vicente Martínez Mus en su visita a Vila-real.

El portavoz del PP local, Adrián Casabó, ha calificado esta inversión “como una apuesta muy importante del Consell del Partido Popular que permitirá una gestión eficiente del agua residual en toda la comarca”. “Con las obras de desmantelamiento de la obsoleta depuradora de Vora Riu y la canalización de las aguas a la EDAR de Almassora, con un plazo de ejecución de siete meses, se pondrá fin a años de promesas incumplidas por el PSOE y se garantizará el correcto tratamiento en la depuración de nuestro municipio”, ha añadido el líder del PP.

El lider de los populares ha recordado que la Generalitat ha destinado más de 7 millones de euros en Vila-real en diferentes inversiones, lo que demuestra la firme apuesta del Consell del Partido Popular por los vila-realenses, "a pesar de las mentiras y los bulos del gobierno de Benlloch”, ha concluido Casabó.