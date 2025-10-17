BURRIANA

La Generalitat inicia las obras de reordenación de los acceso al puerto de Burriana

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado las obras de reordenación del acceso al puerto de Burriana, una actuación impulsada por la Generalitat con un presupuesto de 339.000 euros.

Burriana |

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus durante la visita a las obras.
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus durante la visita a las obras. | Ayuntamiento de Burriana

La actuación permitirá conectar de manera eficiente la zona marítima con el núcleo urbano y mejorar la fluidez del tráfico en un punto estratégico del municipio, de esta manera las obras contribuirán a una integración más ordenada entre el puerto y la ciudad. En total, la Conselleria invertirá en los próximos meses 515.000 euros en la zona ya que a la inversión en las obras se suma una partida de 176.000 en placas fotovoltaicas.

La actuación, coordinada con el ayuntamiento, forma parte del compromiso de la Generalitat con la mejora de la red portuaria autonómica que continúa reforzándose desde que el puerto de Burriana fue transferido a la administración autonómica en 1982.

El proyecto contempla el rediseño de la intersección con la avenida Mediterránea mediante la construcción de una nueva glorieta que facilite los cambios de sentido y la fluidez del tráfico con dos carriles de cuatro metros. También se prevé la adecuación de los itinerarios peatonales y la incorporación de nuevos pasos de peatones que garanticen un tránsito más seguro y ordenado.

Además, se instalará una mediana ajardinada y diversas isletas para canalizar los flujos de circulación y eliminar los giros a la izquierda. La nueva glorieta, de 23,6 metros de diámetro interior y dos carriles de cuatro metros, incluirá aceras, arcenes para señalización y un tratamiento paisajístico con gravas decorativas que reforzará la integración ambiental del entorno portuario.

