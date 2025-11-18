La Fundació Caixa Rural Vila-real presenta su Calendario Solidario 2026 dedicado al patrimonio musical

El contenido del calendario ha sido elaborado por el docente, compositor y músico Borja Muñoz, el cual ha trabajado intensamente para documentar y clasificar el patrimonio musical de la ciudad, recuperando piezas clave y vinculándolas con las asociaciones o entidades musicales de Vila-real, y organizando la información en tres grandes bloques temáticos: 'La nostra música', 'Música per a Vila-real' y 'Sabies que?'.

Estos tres bloques se identificarán visualmente en el almanaque gracias a tres ilustraciones diferenciadas, creadas por el vila-realense Carlos Chiva. Además, estas piezas se podrán escuchar escaneando los códigos QR que encontrarán en los distintos meses del calendario.

Además de ilustrador, Carlos Chiva es el presidente de la Colla Gegantera de Vila-real, la entidad beneficiaria de la recaudación íntegra del calendario, al haber sido la ganadora del Premio ‘Generant Valors’ que la Fundació otorga a un proyecto con carácter local. El premio tiene como objetivo incentivar proyectos impulsados por entidades de Vila-real que estén en sintonía con los valores de la Fundación y que contribuyan a mejorar la vida de las personas. Carlos Chiva ha agradecido el apoyo de la Fundació Caixa Rural Vila-real y ha explicado que los fondos se destinarán a aumentar la familia gegantera con el nacimiento de una nueva gegantona llamada Caterineta.

Los calendarios se pueden adquirir en las oficinas de Caixa Rural Vila-real y en la Tenda Taula de la Cooperativa. Además la entidad ha aprovechado para anunciar que a partir del próximo lunes 1 de diciembre los pensionistas de la entidad pueden recoger su lote navideño en la plaza de la Vila, en horario de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.

La programación navideña que llevará a cabo la Fundació Caixa Rural Vila-real durante las próximas fiestas. El sábado 20 de diciembre tendrá lugar el concierto especial de Navidad a cargo de la Unió Musical La Lira, y el domingo 21, a las 12 horas, se celebrará la tradicional Misa de Navidad en la iglesia de los Santos Evangelistas.