Las fiestas de Vila-real han destacado por la asistencia masiva a los actos y un ligero repunte de las quejas vecinales

La concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, y el comisario principal jefe de la Policía Local, José Ramón Nieto, han presentado hoy el balance de las fiestas en honor a la Mare de Déu de Gràcia, que han destacado por la asistencia masiva y las actuaciones llevadas a cabo por las diferentes comisiones, entidades y cuerpos de seguridad.

La destacada participación de un toro de la prestigiosa ganadería de Victorino Martín reunió en la ciudad a más de 11.000 personas, con la presencia del propio ganadero durante el acto de los 650 años de tradición taurina en Vila-real. Otro de los actos muy participativos ha sido la Nit de Tombet, que reunió a más de 3.000 personas.

La concejala de Fiestas ha destacado la subida al campanario con 400 participantes, y actuación de Falete, por su carácter inclusivo al ser el primer concierto signado para personas sordas gracias a la colaboración con la Asociación de Personas Sordas de Vila-real (APESOVIL), que contó con una gran acogida por parte del público, llenando la plaza Mayor por completo. En este sentido, Caravaca ha subrayado la apuesta del consistorio por unas fiestas más accesibles e inclusivas: “Hemos dado un paso más hacia la ciudad inclusiva que queremos que sea Vila-real, con el segundo cadafal adaptado y el primer concierto signado, y nuestra intención es seguir avanzando en este camino”.

En cuanto al ámbito de la seguridad, en los actos taurinos no se han registrado heridos graves durante los actos taurinos, más allá de “un par de revolcones” durante la celebración de las vaquillas enfundadas, lo que consolida el buen funcionamiento del dispositivo de seguridad previsto para las fiestas, por el trabajo de la Comisión del Bou, con más de 25 voluntarios coordinados por Toni Sánchez.

En cuanto a la convivencia ciudadana, el comisario José Ramón Nieto ha informado de un ligero repunte en las quejas relacionadas con las peñas, que han pasado de 63 en 2024 a 85 este año. “Actualmente hay 480 peñas registradas y, en la mayoría de los casos, las quejas se resuelven de manera inmediata con la presencia de una patrulla, ya que suelen estar relacionadas con gritos o música a un volumen elevado”, ha explicado. Tanto Nieto como Caravaca han valorado positivamente el comportamiento general de las peñas, destacando el esfuerzo de coordinación y la colaboración con las fuerzas de seguridad para garantizar un ambiente festivo y respetuoso.

En cuanto a los dispositivos de seguridad y tráfico, el comisario José Ramón Nieto ha informado que los controles de alcoholemia han registrado 4 positivos, una cifra que se reduce considerablemente respecto a los 9 del año pasado. Según ha explicado, este descenso se debe a una mayor concienciación por parte de la ciudadanía sobre los riesgos de conducir bajo los efectos de sustancias, especialmente entre las personas que se desplazan desde otros municipios para disfrutar de las fiestas. Finalmente, en lo que respecta a incidentes por peleas o altercados, se han contabilizado tres casos, la misma cifra que en 2024, lo que evidencia la estabilidad en este tipo de incidencias.