El Festival de cortos de Almassora entrega dos Alma de oro a Gorka Otxoa de ‘Machos Alfa’ y al actor Javier Pereira

El Festival Internacional de Cortometrajes ALMA, que arrancará este próximo lunes, 10 de noviembre, en la Casa de la Cultura de Almassora con pases diarios durante toda la semana de producciones audiovisuales en formato corto de gran calidad. El concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, y el director del certamen, Sergi González, han desvelado que este año habrá una gran sorpresa, como es el hecho de que se entregarán dos Alma de Oro, dado que, en la pasada edición se decidió no otorgar este reconocimiento debido a la cercanía de la celebración del festival con la tragedia de la DANA.

El nombre ya anunciado de Gorka Otxoa conocido por su papel de Santi en la exitosa serie televisiva Machos Alfa, se suma el del actor Javier Pereira, quien ha formado parte del reparto de exitosas series y laureadas películas. Su palmarés avala su exitosa trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, aunque, sin duda, el reconocimiento más importante lo logró en 2014, cuando ganó el Goya a mejor actor revelación por Stockholm.

Pereira recibirá el Alma de oro el jueves 13 de noviembre, coincidiendo con la proyección del cortometraje Insalvable en la sección oficial, donde es uno de los protagonistas. Por su parte, Otxoa se alzará con este premio el sábado 15 dentro de la gala final del festival.

El festival ha recibido en la presente edición 1.266 trabajos de casi medio centenar de países a concursos, un dato nunca antes registrado que demuestra la proyección de este certamen dentro del campo del audiovisual.

Durante toda la próxima semana, los asistentes pueden disfrutar del pase de una treintena de los cortometrajes que se proyectan en la sección oficial. Los pases son de entrada libre y gratuita y los espectadores reciben un bono de entrada 2x1 para los cines Sucre. Además, durante toda la semana, hay programadas sesiones especiales para los centros educativos.