El festival de Cortometrajes ALMA se posiciona a nivel internacional por recibir cerca de 1.300 producciones

La séptima edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Almassora, ALMA, que ha recibido 1.266 trabajos de casi medio centenar de países a concursos, un dato nunca antes registrado que demuestra la proyección de este certamen dentro del campo del audiovisual. El certamen se celebrará del 10 al 15 de noviembre, en la Casa de la Cultura.

El plato fuerte del festival llegará en la gala final del sábado 15 de noviembre, cuando se le entregará el Alma de Oro, el máximo reconocimiento que se otorga en cada edición, al actor Gorka Otxoa conocido por el gran público por su magistral papel de Santi en la exitosa serie televisiva Machos Alfa. Otxoa, quien ha terminado ahora de grabar la cuarta temporada, lleva años en el mundo del audiovisual formando parte del reparto de numerosas series y producciones.

Fruto del crecimiento y ascendencia que está experimentando esta cita con el audiovisual en formato corto, se ha creado un nuevo galardón, el Premio CEU Valores, que estará patrocinado por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Esta categoría se suma al Premio al Mejor Corto, el Premio del Público, el Premio a la Mejor Actriz y el Premio al Mejor Actor.

A partir del martes 11 de noviembre, 30 de los cortometrajes presentados se proyectarán en la Sección Oficial del certamen en la Casa de la Cultura, a las 21.30 horas. Los pases son de entrada libre y gratuita. Además, durante toda la semana, habrá sesiones especiales para los centros educativos.