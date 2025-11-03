MASCARELL

La Feria Medieval de Mascarell espera la visita de 60.000 personas el próximo fin de semana

Del 7 al 9 de noviembre Mascarell vuelve a revivir la época del medievo con su tradicional feria que prevé congregar a 60.000 personas. El concejal de Mascarell, Guillermo Latorre, ha explicado en Onda Cero que la principal novedad de la cita en su XVIII edición es el rigor histórico que adoptará la feria, y el gran ambiente temático, Conocer más detalles en la entrevista de Latorre en Más de Uno Vila-real.