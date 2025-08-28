Este sábado arrancan los actos taurinos de las Fiestas del Cristo de l’Alcora

L’Alcora se dispone a vivir, del 30 de agosto al 6 de septiembre, una completa y variada programación taurina dentro de las Fiestas del Cristo 2025. Durante esos días, la localidad acogerá encierros, pruebas, exhibiciones y emboladas de astados de prestigiosas ganaderías, junto a otros actos populares, que cada año congregan a miles de aficionados.

En total, se exhibirán 15 toros patrocinados por el Ayuntamiento de l’Alcora y distintas peñas locales, que un año más contribuyen a engrandecer el cartel taurino de las fiestas mayores de la capital de l’Alcalatén.

El sábado 30 de agosto arrancarán los festejos con dos citas destacadas: el esperado encierro de 6 toros cerriles de la ganadería Carlos Núñez (12:00 h), al que seguirá un encierro y desencierro con toros de corro de la ganadería Hnos. Bellés. Ese mismo día, por la tarde, tendrá lugar la prueba de tres de los ejemplares de la ganadería Carlos Núñez, cuyas emboladas se celebrarán por la noche.

Los actos taurinos continuarán el martes 2 de septiembre con el encierro de La Espuela y la prueba de tres astados de las ganaderías Paco Sorando, Román Sorando y Carlos Núñez, que se embolarán a partir de las 23:00 horas.

El miércoles 3 será el turno de la ganadería de Víctor Guillamón (encierro) y las pruebas, por tarde, de toros de Murube, Cayetano Muñoz y Álvaro Núñez, en una jornada que también incluirá actos infantiles, como un encierro al estilo pamplonés, y emboladas por la noche.

El jueves 4 se celebrará el encierro de la ganadería Capota, la prueba de dos toros de Carlos Núñez y la tradicional vaquería de La Espuela.

Por otro lado, el viernes 5 de septiembre tendrá lugar la novillada organizada por el Club Taurino Alcora y la Diputación, con la colaboración del Ayuntamiento, en la que participarán los novilleros locales Abel Rodríguez e Ian Bemejo, junto a otros alumnos de la Escuela Taurina de Castellón. La jornada se completará con la exhibición de anillas y recortes de Hnos. Bellés, el popular ‘Grand Prix’ y la noche de vaquillas enfundadas de la ganadería La Espuela.

El sábado 6 de septiembre, jornada de cierre de los actos taurinos, se celebrará un encierro de Germans Princep y las pruebas de cuatro astados de las ganaderías: Sergio Centelles, Reta de Casta Navarra, Hnos. Domínguez Camacho y Aldeanueva, con sus correspondientes emboladas a partir de las 23.00 horas.

Desde el Ayuntamiento y la Comisión Taurina de l’Alcora se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una intensa semana que llena de afición y ambiente festivo las celebraciones en honor al Santísimo Cristo del Calvario