El equipo de gobierno de Burriana convoca a la oposición para negociar los Presupuestos Municipales del próximo año

El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado formalmente el proceso para la elaboración de los Presupuestos Municipales de 2026, convocando a la totalidad de los grupos políticos que componen la Corporación Municipal a una primera mesa de trabajo.

El concejal de Hacienda, Alejandro Clausell, ha emplazado a los grupos PSPV, Compromís, Vox y a la concejal no adscrita a una serie de encuentros que se celebrarán el próximo jueves 13 de noviembre. La finalidad de esta primera convocatoria es recoger las propuestas e iniciativas de los diferentes partidos para integrarlas en el proyecto de presupuestos, buscando un texto de consenso que pueda ser aprobado por una amplia mayoría en el consistorio.

La intención del equipo de gobierno es mantener "la mano tendida a todas las propuestas constructivas que sean para mejorar la ciudad" apunta el concejal Clausell. En este sentido, ha animado a los partidos políticos a "aportar su granito de arena si quieren mejorar la calidad de vida de los vecinos y dar estabilidad por encima de las siglas e intereses partidistas".