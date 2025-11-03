La educación gratuita de 0 a 3 años beneficia a 385 familias de Burriana con un ahorro de más de un millón de euros

La gratuidad de la Educación de 0 a 3 años activada por la Generalitat Valenciana que supone un impacto directo y positivo en la calidad de vida de las familias de Burriana, que permite a las familias del municipio acceder a la escolarización de sus hijos en esta etapa con coste cero para sus bolsillos.

Burriana cuenta con 313 alumnos matriculados en centros privados autorizados y en la escuela infantil municipal, además de los 72 alumnos de 2 a 3 años escolarizados en los 4 centros públicos de la Generalitat (18 por centro), donde se han cubierto todas las vacantes.

La inversión publicada por la Conselleria para financiar los costes derivados de la escolarización de los 313 alumnos en centros no autonómicos de Burriana asciende a 1.086.000 €.

El curso escolar actual arranca con gratuidad universal en los 181 centros de educación infantil autorizados en la provincia de Castellón, distribuidos entre 100 centros públicos y concertados, 21 escuelas municipales infantiles y 80 empresas privadas.