Sobre el discurso de las víctimas de la Dana en el funeral de estado, "no se plantean el miedo escénico porque tienen tanto que decir"
La periodista, Eva Hernández, habla hoy del miedo escénico que en casos como en los discursos de las víctimas de la Dana en el funeral de estado de este miércoles en Valencia, "tienen tanto que decir que casi no hay miedo escénico, aún estando enfrente de las máximas autoridades del estado" apunta Eva en Más de Uno Vila-real. la colaboradora nos da pautas para disminuir el miedo a hablar en público.