El Consorci del Millars cierra la ruta botánica de Vila-real para repara los desperfectos provocados por la últimas lluvias

El Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Mijares ha acordado iniciar el expediente de contratación para ejecutar, de manera urgente, las obras de reparación y acondicionamiento de un tramo de la senda botánica, que permanece cerrada a causa de los desprendimientos provocados por las últimas lluvias. Durante este tiempo, los técnicos del Consorcio y del Ayuntamiento de Vila-real han estado analizando los desperfectos e investigando las causas estructurales de los desprendimientos, que han dejado una parte de cableado a cuerpo descubierto.

La decisión se ha tomado después de analizar la información proporcionada por el servicio de vigilancia del paisaje protegido y la documentación gráfica aportada. Los trabajos se adjudicarán de manera urgente a empresas especializadas en estabilización de taludes y seguridad de espacios naturales, garantizando en todo momento la sensibilidad y el respeto por el espacio protegido.

Una vez recibidas las ofertas, el Consorcio procederá a la adjudicación de los trabajos y a su ejecución inmediata, que incluirán la retirada de los materiales inestables, el saneamiento del talud y el aseguramiento del cableado.