El congreso de Compromís en Vila-real elige por unanimidad a Cristian Iserte como portavoz de la formación local

Cristian Iserte ha sido ratificado por unanimidad como portavoz de Iniciativa-Compromís en el congreso local celebrado este martes en Vila-real. El encuentro ha servido para consolidar el trabajo colectivo realizado hasta ahora y para abrir una nueva etapa orientada a sumar esfuerzos dentro de Compromís, fortalecer la organización y garantizar un espacio más cohesionado y participativo.

Iserte asumió el relevo de Eugeni Constantino i Gómez en 2022 y ha destacado la importancia de seguir construyendo un colectivo fuerte, útil para la ciudad y plenamente coordinado con el resto de espacios de Compromís. Nacido en Vila-real en 1991, economista y militante desde 2011, el portavoz ha subrayado que el principal reto es "dar un paso adelante en unidad y organización, desde la responsabilidad y el respeto".

Durante su intervención, Iserte ha insistido en la necesidad de reforzar el trabajo en equipo, abrir el proyecto a nuevas incorporaciones y fomentar una dinámica más participativa, tanto interna como hacia la ciudadanía, para transformar propuestas en políticas concretas para Vila-real.

El congreso ha permitido también recoger aportaciones y definir una agenda política centrada en los derechos y las curas, con especial atención al fortalecimiento de los servicios públicos, la vivienda, la ocupación y la sostenibilidad con criterio social, incorporando la perspectiva de igualdad y feminismo en las políticas municipales. Además, se han incorporado nuevas líneas de trabajo en salud y bienestar, así como en un modelo de turismo responsable que genere oportunidades sin perder identidad ni calidad de vida.

De cara a los próximos meses, la nueva ejecutiva local trabajará en el refuerzo del proyecto político y en un proceso de escucha activa para construir el mejor programa de ciudad y una candidatura plural de cara a las elecciones municipales de 2027.