Compromís per Vila-real reclama hacer efectivo el permiso pa-rental retribuido de ocho semanas

Desde el Grupo Municipal recuerdan que el Consejo de Ministros ratificó la Ley de Familias con compensación económica durante el periodo de ocho semanas destinado al cuidado de los hijos. Así, se reconoció el permiso parental de ocho semanas en 2023 para trabajadoras y trabajadores con hijos menores de ocho años, “avanzando un paso más para convertir en realidad el derecho de conciliación de las familias con niños”. Pero, indica el concejal Cortells en la moción registrada, “actualmente, el periodo de las ocho semanas de permiso parental no es retribuido”. “De acuerdo con el Real decreto ley 5/2023 simplemente se suspende el contrato de trabajo para el permiso parental. Por lo tanto, la suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo, por eso se puede decir que el permiso no es retribuido”.

Desde Compromís per Vila-real recuerdan que en 2024 “el Gobierno del Estado anticipó que este permiso sería retribuido. Aun así, hasta ahora, abril de 2025, no hay actualizaciones o confirmaciones adicionales respecto a esta medida”. Además, apunta Cortells, la Comisión Europea comenzó un procedimiento de infracción contra el Gobierno por esta materia que asciende actualmente a 9,5 millones de euros por no estar cumpliendo con la retribución de este permiso parental de ocho semanas, lamenta Cortells que define esta multa como “del todo absurda”, puesto que “podría, de hecho, financiar el mismo permiso y facilitar la conciliación familiar a las familias con hijos pequeños de nuestro Estado”.

Con todo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abrió la vía para interpretar la ejecución de este permiso aún no reglamentado, puesto que condenó una empresa a indemnizar un trabajador con 20.000 euros por vulnerar su derecho a disfrutar del permiso parental de las ocho semanas por cada hijo menor de ocho años y, desde este posicionamiento, ha habido otros en la misma línea.

Con este contexto, el Grupo Municipal Compromís per Vila-real reclama al Ayuntamiento que muestre su rechazo a la dejadez del Gobierno central en materia de conciliación familiar; que estudie la aplicación de la doctrina establecida por la justicia catalana para el Ayuntamiento de Barcelona “dados los posibles perjuicios para la conciliación familiar de las trabajadoras y los trabajadores de Ca la Vila”; que el consistorio exija al Gobierno central que el permiso de las ocho semanas sea retribuido inmediatamente en todo el Estado español con carácter retroactivo y, finalmente, remitir el acuerdo a los grupos políticos de la Diputación de Castellón, los grupos parlamentarios con representación en las Cortes Valencianas, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación y el Ministerio de Trabajo y Economía Social haciendo patente que las familias de Vila-real necesitan urgentemente un permiso parental de las ocho semanas efectivo y retribuido para hacer posible una conciliación laboral y familiar real.