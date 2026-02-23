La compañía castellonense Visitants inaugura el Festival Transmutaciones de Sevilla con ‘Pluja de paraules’

La compañía castellonense Visitants inaugura este lunes 23 de febrero el Festival de Artes Escénicas Transmutaciones de Sevilla con su espectáculo ‘Pluja de paraules’. Una propuesta de teatro de calle que arrancará a las 12 horas y transformará la Casa de la Provincia, situada junto a la Catedral de la capital hispalense, en un espacio poético y participativo a través de esta pieza, que servirá como ambientación artística de la presentación oficial del certamen, marcando el inicio de su programación.

La intervención convertirá uno de los enclaves más emblemáticos del centro histórico sevillano en un escenario vivo, donde palabra, imagen y ciudadanía dialogarán en tiempo real. La propuesta está concebida para activar el espacio y envolver al público en una experiencia sensorial que trasciende el formato convencional de acto institucional.

En ‘Pluja de paraules’, la lluvia se convierte en metáfora central: una caída simbólica de palabras que invita a la reflexión colectiva sobre el poder del lenguaje como herramienta de transformación social. La pieza combina elementos visuales de gran impacto con una cuidada dramaturgia del espacio, generando una atmósfera envolvente que interpela directamente a los asistentes.

La inauguración con Visitants refuerza la apuesta del Festival Transmutaciones, organizado por la Diputación de Sevilla para promover las artes escénicas, por propuestas que desdibujan las fronteras entre disciplinas y que sitúan al espectador en el centro de la acción. Con esta intervención, el certamen arranca su nueva edición reivindicando la capacidad del arte para activar espacios, generar diálogo y provocar nuevas miradas sobre lo cotidiano.