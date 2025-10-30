ALMASSORA

Cerca de 300 familias de Almassora se benefician este curso de la educación gratuita de 0 a 3 años

La oferta educativa en esta primera etapa se concentra en los dos centros privados autorizados y en la escuela infantil San José, y hay que sumar las unidades de dos años que hay en los colegios Regina Violant, Germans Ochando y Riu Millars.

Casi 300 familias de Almassora se benefician este curso de la educación gratuita de 0 a 3 años, gracias a las acciones del Consell para garantizar la educación gratuita en esa franja de edades. La oferta educativa en esta primera etapa se concentra en los dos centros privados autorizados y en la escuela infantil San José, así como hay tres colegios con unidades habilitadas de dos años.

Las dos escuela de infantil privadas suman este curso escolar 129 alumnos, mientras que la escuela infantil pública cuenta con 84 matriculados. Las ayudas ascienden a 432.500 euros, una cifra ligeramente superior a la del curso pasado. Las aulas de dos años habilitadas en los colegios Regina Violant, Germans Ochando y Riu Millars cuentan con 55 alumnos.

El Ayuntamiento de Almassora sigue con las acciones encaminadas a facilitar la conciliación familiar a los almassorins, con la Escola Matinera y Vespertina, además de las escoletes en los periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y Verano. Al respecto de esta última, este pasado verano se ampliaron las plazas de manera considerable para intentar dar respuesta a todas las inscripciones planteadas, lo que supuso un importante esfuerzo financiero.

Cabe recordar que durante esta legislatura se ha puesto en marcha una escoleta durante las fiestas patronales de Santa Quitèria de mayo para los días que no son lectivos.

