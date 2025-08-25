Burriana reforzará la seguridad por el aumento de actos taurinos durante la Misericordia

El Ayuntamiento de Burriana ha celebrado la Junta de Seguridad Local con motivo de las Fiestas de la Misericordia, que tendrán lugar del 29 de agosto al 13 de septiembre. En la reunión, participaron el equipo de gobierno de la capital de la Plana Baixa, representantes de Subdelegación del Gobierno y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el objetivo de definir un amplio dispositivo de emergencias que velará por la seguridad de la ciudadanía durante las celebraciones.

Los servicios de seguridad durante los más de diez días de actos programados garantizarán la protección de residentes y visitantes en Burriana. La previsión por primera vez de ocho jornadas de actos taurinos seguidos, con 19 toros cerriles y encierros, así como otras actividades infantiles y nuevas propuestas, han supuesto un aumento de actividades en el programa de fiestas que requerirá de un mayor refuerzo en el dispositivo, especialmente en eventos concretos como los encierros, la Carpa de la Festa, la Entrada de Peñas y la Batalla de Flores, así como un servicio especial para asegurar el cumplimiento de los horarios de cierre de las peñas.