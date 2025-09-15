Reciben la propuesta urbanística para transformar el solar de Formolevante en un nuevo espacio residencial, comercial y verde

El Ayuntamiento de Burriana ha recibido la propuesta inicial para la transformación del solar de la antigua fábrica de Formolevante, un espacio de casi 50.000 m² situado en la zona marítima, junto a la carretera del Puerto y la avenida Jaime Chicharro. El grupo inversor propietario de los terrenos ha presentado la “Modificación Puntual Portolevante en Suelo Urbano”, un proyecto que busca regenerar esta zona en desuso y convertirla en un nuevo núcleo urbano con viviendas, comercios, calles y espacios verdes.

La documentación entregada incluye el Documento Inicial Estratégico de la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica y un Estudio de Integración Paisajística, que serán ahora evaluados por los técnicos municipales como primer paso en la tramitación. La inversión inicial prevista para esta fase asciende a 2,5 millones de euros, con el inicio de las obras de urbanización programado para el último trimestre de 2026.

La propuesta sustituye el uso industrial por 29.663 m² residenciales y 8.552 m² comerciales, además de reservar 10.545 m² para red viaria y más de 2.700 m² de dominio público. En total, se destinarán alrededor de 30.000 m² a edificación, mientras que el resto se dedicará a calles y zonas verdes. La zona comercial se orientará hacia la carretera del Puerto, mientras que la residencial, compuesta por edificios de hasta tres alturas, se ubicará hacia el Camí Fondo.

Una de las propuestas más innovadoras es la construcción de viviendas senior living, un modelo adaptado al envejecimiento de la población que ofrece alternativas modernas a las residencias tradicionales y fomenta la autonomía de las personas mayores en entornos accesibles y adaptados.

En el ámbito comercial, el proyecto prevé la llegada de operadores interesados en instalarse en este espacio estratégico en la zona marítima, muy transitado por vehículos y peatones. La calificación como suelo urbano directo abre la puerta a todo tipo de establecimientos, desde medianas hasta grandes superficies.

El plan urbanístico contempla la creación de varios nuevos viales para mejorar la movilidad y la integración en el tejido urbano. La calle Mossén Vicent Mussoles conectará directamente el Camí Fondo con la avenida Jaime Chicharro, a lo que se sumará un vial transversal que articulará las dos zonas del proyecto y otro paralelo a la propia calle Mossén Vicent Mussoles. También se habilitará un nuevo carril de acceso desde la avenida Jaime Chicharro, respetando el actual carril ciclopeatonal.