Burriana recibe al conseller de Emergencias e Interior

Burriana ha acogido la visita del conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, quien ha sido recibido en la puerta del consistorio por el alcalde, Jorge Monferrer, y varios miembros del equipo de gobierno. Tras el saludo institucional, el conseller ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento, dejando constancia de su paso por la capital de la Plana Baixa.

Posteriormente, se ha celebrado una reunión de trabajo en la que se han abordado diferentes cuestiones estratégicas en materia de seguridad y emergencias. Entre los temas tratados, se ha valorado el dispositivo desplegado durante el Arenal Sound, un festival de gran formato que, tal y como ha destacado el propio conseller, “se ha desarrollado con total normalidad gracias a la planificación y coordinación de los distintos cuerpos y servicios implicados”. También se han revisado los planes municipales de emergencias, los protocolos de prevención de incendios forestales y el Plan Especial de Inundaciones, que se activará entre septiembre y octubre.

La reunión también ha permitido tratar asuntos relacionados con la Policía Local, como la formación, las reclamaciones derivadas de la Ley de Coordinación de Policías Locales y las medidas para continuar mejorando la profesionalización de los cuerpos de seguridad en la Comunitat Valenciana. Asimismo, se han debatido aquellas cuestiones que desde el consistorio creen que mejorarán la versión final del nuevo decreto de Bous al Carrer, que hoy finaliza su periodo de alegaciones, dada la arraigada tradición taurina en la capital de la Plana Baixa.

El alcalde, Jorge Monferrer, ha agradecido la visita del conseller y ha destacado que “esta reunión refuerza la cooperación entre administraciones para seguir mejorando la seguridad, la prevención y la respuesta ante emergencias en nuestro municipio. La colaboración institucional es clave para proteger a nuestros vecinos y, al mismo tiempo, preservar nuestras tradiciones y nuestra identidad como ciudad”.