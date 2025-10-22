Burriana pretende adquirir una nave y sus terrenos para plazas de aparcamiento y un nuevo almacén

El Ayuntamiento de Burriana ha convocado un Pleno Extraordinario para el próximo jueves, 23 de octubre, con el objetivo de aprobar la adquisición de una nave y sus terrenos. Esta operación permitirá al consistorio crear más de 350 plazas de aparcamiento para residentes y vecinos, así como habilitar un nuevo almacén municipal.

El inmueble, estratégicamente situado en la confluencia de la Avenida Jaime I y el camino Ecce Homo donde habitualmente se ubican las atracciones de la Feria de l'Axiamo, está valorado en 650.000 euros y se adquirirá a través de una modificación de créditos extraordinarios. Con esta nueva incorporación, el Gobierno Municipal busca descongestionar de vehículos el entorno de esa avenida, además de obtener un espacio crucial para el almacenamiento de enseres y materiales procedentes del propio consistorio de Burriana y de otros organismos dependientes de la administración local.

Las amplias dimensiones de la nave posibilitarán albergar diversas actividades y almacenar material de diferentes áreas como Vía Pública, el Archivo Municipal y la Junta Local Fallera, entre otras entidades del Ayuntamiento de Burriana.

Los terrenos adyacentes se destinarán a un nuevo espacio de estacionamiento que, según los informes técnicos, tendrá capacidad para crear entre 250 y 450 plazas. Esta adquisición supondrá la creación del mayor aparcamiento público abierto a la ciudadanía y a los vecinos, evitando el coste de un aparcamiento subterráneo que podría ascender a los cinco millones de euros para las arcas municipales.

Esta actuación se enmarca en la continuidad del Plan Estratégico de Creación de Plazas de Párking, iniciado en marzo de 2024 con la puesta en valor de varios solares en desuso, lo que ha incrementado significativamente el número de plazas disponibles en el municipio. Las primeras actuaciones se llevaron a cabo en la zona marítima de Burriana, concretamente entre la Avenida del Mediterráneo, la calle Oliveres y la Escollera de Poniente, como respuesta al incremento de visitantes durante la Semana Santa.

Entre todas las actuaciones llevadas a cabo en estos más de dos años de legislatura, se cuantifica que se han creado alrededor de 650 nuevas plazas respecto al anterior mandato.