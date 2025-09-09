Burriana inicia el curso escolar tras invertir más de 75.000 euros en la puesta a punto de sus colegios

Alrededor de 5.600 alumnos y alumnas de Infantil, Primaria, Secundaria, y Bachillerato han comenzado hoy, de forma escalonada y sin incidencias, el curso escolar 2024-2025 en los centros educativos de Burriana, en los que en las últimas semanas se han intensificado los preparativos. Por ello, el consistorio de la capital de la Plana Baixa ha completado las obras de mantenimiento y mejora en los colegios públicos de la ciudad de cara al inicio del curso escolar 2025-2026. En total, se han destinado 75.000 euros a actuaciones que garantizan unas instalaciones en condiciones óptimas para el alumnado y el profesorado.

En el CEIP Padre Vilallonga se han invertido 10.175 euros en la instalación de rejas en las ventanas, una nueva puerta de acceso a la biblioteca, la reparación del sistema de calefacción y distintos trabajos de fontanería. El CEIP Penyagolosa ha contado con una dotación de 6.292 euros para reparar persianas, instalar un nuevo lavadero y llevar a cabo actuaciones de fontanería.

Por su parte, en el CEIP José Iturbi se han destinado 5.988 euros a labores de pintado de las aulas de primaria, que no se realizaban desde su inauguración hace 20 años, el cerramiento exterior y diferentes reparaciones de fontanería. El CEIP Novenes de Calatrava ha recibido una inversión de 4.714 euros para la reparación del extractor de cocina y la realización de trabajos de fontanería, mientras que en el CEIP Cardenal Tarancón se han ejecutado mejoras por valor de 7.280 euros, entre ellas la certificación de la instalación de la pérgola, reparaciones diversas y actuaciones de fontanería.

Finalmente, en el CEIP Roca i Alcaide se han invertido 7.950 euros en el refuerzo de la iluminación del patio y en reparaciones de fontanería, completando así un conjunto de intervenciones que combinan labores de mantenimiento ordinario y mejoras específicas.

A estas actuaciones se suma la inversión en el CEE Pla d’Hortolans, donde se han destinado 32.621,83 euros a reparaciones en las instalaciones térmicas, trabajos de fontanería, desconexión de instalaciones previas al inicio de la gran reforma, y actuaciones preparatorias para el traslado de alumnado y material a las instalaciones provisionales.