Burriana inaugurará las Fiestas de la Misericòrdia 2025 con el Burriana Remember Fest

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la Concejalía de Fiestas, abrirá las Fiestas de la Misericòrdia 2025 con el Burriana Remember Fest – Misericòrdia Edition, un evento musical que traerá a la ciudad a algunos de los DJ más icónicos de las míticas discotecas valencianas.

La cita tendrá lugar el viernes 29 de agosto a partir de las 23:30 horas en la plaza José Iturbi y contará con la presencia de Miguel Serna, Monica X y DJ Josvi, referentes de la música remember.

Con entrada gratuita, este evento promete hacer vibrar a burrianenses y visitantes con los sonidos más nostálgicos y espectaculares, dando inicio a las fiestas patronales con una noche cargada de ritmo y recuerdos de los mejores años de la música electrónica.

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que “la Fiesta Remember se ha convertido en una cita muy esperada de la Misericòrdia, capaz de reunir a varias generaciones en un mismo espacio para disfrutar de la música que ha marcado una época”.